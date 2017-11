Gerrard, Lampard et Ferdinand expliquent leur échec en sélection

Why England's Golden Generation failed? Club vs Country debate@rioferdy5, Lampard and Gerrard's compelling chat on England in full pic.twitter.com/wehujoGGBD — BT Sport Football (@btsportfootball) 25 novembre 2017

AG

Le mystère de la génération dorée desIncapables de gagner la moindre compétition avec la sélection anglaise, Rio Ferdinand, Steven Gerrard et Franck Lampard, désormais consultants pour la télévision, sont revenus sur les raisons de cet échec. Les trois retraités ont été invités sur le plateau de BT Sport et l'ancien défenseur de Manchester United a ouvert le bal des règlements de compte : «» .» , a ajouté Rio. Même constat pour l'ancien joueur de Chelsea. «» , a confié l'ex Steven Gerrard , lui, ne ressentait pas une excitation particulière à l'idée de retrouver ses copains en sélection. «» , a-t-il expliqué.On n'ose même pas imaginer l'ambiance lors des troisièmes mi-temps, dans la victoire et surtout dans la défaite…