German Pezzella recalé par un agent de sécurité

Bizutage.La première sélection en équipe nationale est un cap dans la carrière de tout footballeur, et Germán Pezzella aura une sacrée anecdote à raconter à ce sujet. Le défenseur de la Fiorentina, appelé pour la première fois par Jorge Sampaoli pour cette semaine internationale, a connu un échange surréaliste à son arrivée au centre d'entraînement de l', a révélé Fox Sports.Arrivé à la porte du Clairefontaine argentin, l'ancien de River a vu un agent de sécurité lui refuser le passage, en lui demandant son identité. Une vérification plus tard, et la confirmation que Pezzella était bien appelé chez les A et non en espoirs, il a finalement pu rejoindre le groupe.Si elle ne remporte pas ses deux prochaines rencontres, c'est l'Argentine toute entière qui pourrait se faire recaler de la prochaine Coupe du monde en Russie.