Germain clôt les débats

[📺 VIDEO BUT] #ASMBvB Valère Germain marque 23 secondes après son entrée en jeu sur son premier ballon 😱😱😱https://t.co/HTSBvrgFOG — beIN Sports (@beinsports_FR) 19 avril 2017

Valère Germain, mesdames et messieurs.Alors que l'AS Monaco pouvait commencer à se faire peur face au Borussia Dortmund, Leonardo Jardim a décidé de lancer son joker, Valère Germain. Vingt-trois secondes seulement après son entrée en jeu, l'attaquant français y est allé de son but pour clore les débats définitivement. Thomas Lemar, bien placé, intercepte une mauvaise passe et lance immédiatement son partenaire dans la profondeur. Même si la passe est contrée, Germain est le plus prompt pour reprendre le ballon en une touche et le pousser au fond des filets.Monaco est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.