Gerard Piqué appelé à quitter la sélection espagnole

L’effet papillon : 138 caractères peuvent amener à une polémique mondiale.À quelques heures du 1octobre, date proposée concernant le référendum pour l’indépendance de la Catalogne, l’Espagne se déchire sur la question. Alors, forcément, quand Gerard Piqué multiplie les appels en faveur du référendum à coups de tweets, ses opposants politiques se fâchent. Et voilà une discussion suivie par des milliers de personnes à travers le monde qui appelle Piqué à ne plus venir en sélection espagnole, sous le hashtag #PiquéFueraDeLaSelección.Le sélectionneur espagnol, Julen Lopetegui , doit annoncer sa liste ce vendredi pour les confrontations contre l’Albanie et Israël, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018.Gerard Piqué n’a pour autant jamais exprimé sa position sur l’indépendance catalane, et se situe juste en faveur du «» , comme il l’avait dit il y a un an pour TV3.