Gérard Lopez : « Patrick Collot devrait terminer la saison »

Gérard Lopez le promet : « Le supporter lillois peut dormir sur ses deux oreilles » . L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois de 45 ans indique que le rachat sera bouclé la semaine prochaine et assure que le LOSC a de grandes chances de boucler la saison avec Patrick Collot sur le banc. En attendant Marcelo Bielsa ? La piste est toujours d'actualité.

0

Le rachat du LOSC devait être officialisé le 20 janvier. Nous sommes le 21 et ce n’est toujours pas le cas. Faut-il s’en inquiéter ?

Concrètement, où en est-on avec les joueurs dont le nom est sorti dans la presse (El-Ghazi, Bueno, Junior Alonso , Araujo) ?

À peine arrivé dans le foot pro, vous avez eu droit à des révélations de Mediapart et des portraits à charge ailleurs. Vous attendiez-vous à un tel accueil ?

« Est-ce que ça fait plaisir de lire des choses négatives ? Pas particulièrement mais je ne m’arrête pas à un article. Je prends ça comme un cadeau de bienvenue ! Je suis vacciné de tout ça depuis mon passage en F1. »

Lens, l’OM, Lille... Il n’y a pas trop de logique dans les clubs français que vous avez tenté de reprendre…

« Si je pouvais acheter une équipe de foot, ce serait le FC Barcelone. Parce que c’est l’équipe que je veux acheter depuis que j’ai 3 ans. »

D’où vient cette tendresse pour la Ligue 1 ?

Mais vous comprenez qu’on peut être surpris de se dire que quelqu’un peut passer d’un intérêt pour l’OM à Lille en quelques jours ?

Ça en est où avec Marcelo Bielsa

« J’ai dit non à d’autres entraîneurs confirmés qui correspondraient tout à fait au projet et Marcelo a aussi refusé des opportunités. On a tous les deux fait des non-choix pour voir comment on peut travailler ensemble à l’avenir. »

Du coup, Patrick Collot est bien parti pour finir la saison sur le banc ?

Propos recueillis par Matthieu Pécot, à Paris

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça ne « devait » pas, non. C’est juste qu’on avait fixé cette date-là dans les documents originaux. Et comme on a décidé de changer la structure (), ça a ajouté un petit délai supplémentaire. Mais comme l’a dit Michel (Seydoux), c’est purement administratif. Le supporter lillois peut dormir sur ses deux oreilles. Cette semaine, tout sera réglé.) Il va essayer de faire ça de manière intelligente mais c’est bon, c’est bon.Ces noms ne sont pas loin de ceux que l’on aimerait faire venir, c’est vrai. On va recruter trois ou quatre joueurs pendant ce mercato hivernal. On doit être dans la construction du projet. Le projet, c’est quoi ? Dans un premiers temps, recruter des joueurs talentueux de 20-24 ans de manière à ce qu’ils restent quatre ou cinq saisons. À ces joueurs se grefferont petit à petit ceux qui ont aujourd’hui 14-17 ans et qui représentent l’autre levier sur lequel on a envie de s’appuyer.Peut-être pas de cette façon-là mais je m’y attendais un peu. Tout ça glisse sur moi pour la simple et bonne raison que projet du LOSC ne change pas. Est-ce que ça fait plaisir de lire des choses négatives ? Pas particulièrement mais je ne m’arrête pas à un article. Je prends ça comme un cadeau de bienvenue ! Je suis vacciné de tout ça depuis mon passage en F1. Je me suis habitué à me dire « ce qu’on a fait là, c’est pas mal » et lire l’inverse. Après, si toi t’es convaincu de ce que tu as fait et que les gens qui ont bossé avec toi te disent « boss, merci pour ce que vous avez fait » , ça va. Pour la F1, on a bien fait les choses et ça a été tourné de manière négative. Moi quand je parle, je donne les faits alors que les gens qui racontent des trucs négatifs n’en ont pas.Le truc de Lens, c’est du n’importe quoi. Je n’ai jamais mis les pieds à Lens. Je n’ai jamais rencontré qui que ce soit de Lens. Je n’ai jamais téléphoné à quelqu’un de Lens. Je n’ai jamais analysé ou même vu un document sur le Racing Club de Lens, qui est un club que je respecte à côté de ça. Pour ce qui est de l’OM, effectivement, c’est Margarita (Louis-Dreyfus, ndlr) qui m’a demandé de regarder. C’était intéressant et ça rentrait dans le cadre d’un projet plus large. Ça faisait un moment qu’on voulait faire un truc dans le foot et le championnat français était intéressant. Et l’OM est une très belle marque.Avant tout ça, il ne faut pas oublier qu’il y a l’amour du foot. Si je pouvais acheter une équipe de foot, ce serait le FC Barcelone. Parce que c’est l’équipe que je veux acheter depuis que j’ai 3 ans. En vrai je ne vais pas acheter le Barça, mais ce que je veux dire, c’est que j’aime le foot. Je peux aussi bien regarder un match de Champions League qu’un match de 3division à partir du moment où une équipe m’intéresse. Aucun article ne pourrait écorner ça. Les gens qui pensent que je viens pour le business n’ont vraiment pas compris à quel point je suis passionné de sport en général et de foot en particulier.Pour ce qui est de la relation que j'ai avec le LOSC, elle est très particulière. Le LOSC a été la première équipe que (Marc) Ingla et les autres gens avec qui j’étais en contact dont Marcelo (Bielsa) – il avait visité le Domaine de Luchin il y a quelques années – m’ont dit : «» Alors j’ai regardé des matches, l'historique du club, etc. Le problème, c’est qu’à l’époque, il n’y avait pas moyen d’acheter ce qu’il me fallait. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire, à savoir posséder 95% du club. Il y a eu une réflexion, un petit contact, mais on n’a pas bougé. C’est un championnat que j’aime.Quand j’étais enfant, j’écoutais le multiplex à la radio. Je vous parle de la fin des années 70, début des années 80. Je connaissais tous les noms. J’adorais José Touré. Pareil pour Dominique Rocheteau . D’ailleurs, je l’ai rencontré à l’occasion du match du LOSC contre Saint-Étienne. Il a dû se dire «» Mais pour moi, le Dominique Rocheteau d’aujourd’hui, c’était le Dominique Rocheteau de l’époque. Je suis espagnol alors j’ai toujours grandi avec le Barça, mais quand il s’agissait d’écouter un match, je mettais RTL parce que le poste de radio au Luxembourg captait la radio française. Quand tu t’intéresses aux histoires du club, que tu vois un LOSC avec le Domaine de Luchin, le stade, les fans, ce n’est pas compliqué de tomber amoureux. Vraiment pas.Marseille, c’était une opportunité parce que l’autre ne pouvait pas se faire et qu’on cherchait un club en France. Automatiquement, Marseille, c’est un club que tu dois considérer. Tu ne peux pas ignorer l’Olympique de Marseille en France. Quand mon nom a été associé à la reprise de Marseille, on m'a demandé si je connaissais vraiment l’OM. Mais je connais l’OM depuis toujours ! Pour moi, aimer le foot n’est pas très compliqué. Et tomber amoureux du LOSC n’a pas été très compliqué.Je l’ai régulièrement au téléphone. Il aime beaucoup notre projet. Aujourd’hui, pour être clair, j’ai dit non à d’autres entraîneurs confirmés qui correspondraient tout à fait au projet et Marcelo a aussi refusé des opportunités. On a tous les deux fait des non-choix pour voir comment on peut travailler ensemble à l’avenir.C’est plutôt ça qui tient la corde, oui. En principe, Patrick Collot devrait terminer la saison.