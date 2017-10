George Weah encore candidat à la présidence du Liberia

3

veut devenirL’ancien attaquant du PSG se présente une seconde fois aux élections présidentielles de son pays, après un premier échec en 2005. Actuellement sénateur dans la circonscription de Montserrado sous les couleurs du Congress For Democratic Change, le meilleur joueur africain du XXsiècle, selon la FIFA, ne sera pas le favori des sondages, puisqu'il affronte le vice-président actuel, Joseph Buakai (Parti de l’Unité, le parti au pouvoir).L’ancien foudre de guerre de l' AC Milan , qui accuse le PU de corruptions à la suite des dernières élections de 2011, promet l’éducation gratuite de la crèche au lycée et espère diminuer le taux de chômage, qui n'est pourtant que de 5%.S’il parvient à être élu, il devra toutefois gouverner en cohabitation avec l’actuelle présidente du Liberia et ancienne prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf, membre du PU également. Cette dernière a été félicitée par l’ONU pour avoir réussi à pacifier un pays en proie aux guerres civiles entre 1989 et 2003 qui ont coûté la vie à plus de 150 000 Libériens.Sacré programme.