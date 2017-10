George Weah en tête au premier tour des élections présidentielles au Liberia

2

LG

Dans le jargon, on dirait que George Weah a un pied et quatre orteils en finale.L’ancien attaquant du PSG et de l’OM George Weah est annoncé en tête dans onze des quinze régions du Liberia pour les élections présidentielles, d’après les résultats partiels annoncés par la commission électorale. Malgré un résultat arrivé avec un jour de retard et qui reste discuté, le Ballon d’or 1995 semble être en bonne voie pour vaincre l’actuel vice-président, Joseph Boakai, même si le clan de ce dernier annonce un second tour aisément remporté par son Parti de l’Unité face au Congress for Democratic Change de George Weah. Tout reste encore à faire pour le, donc, même si un représentant de l’avant-centre africain appelait à la radio locale à une «» et spéculait sur un triomphe dès le premier tour.