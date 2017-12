George Weah élu président du Liberia

1.95k

JB

Cette fois, ça semble être bon pour le grand George.Confiant après le deuxième tour des élections présidentielles libériennes, George Weah (51 ans) peut enfin savourer. Le Ballon d'or 1995 est officiellement élu à la gouvernance de son pays, avec 61,5% des voix récoltées face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. L'ancien attaquant de Monaco , du PSG , de l'OM et du Milan, qui avait échoué aux élections de 2005 (présidence) et 2011 (vice-présidence), prendra ses fonctions le 22 janvier prochain à la place d'Ellen Johnson Sirleaf.Weah entamera donc en 2018 le plus grand défi de sa carrière.