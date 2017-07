Génésio veut le Marcelo du Beşiktaş

MR

L'Europa League, le plus grand supermarché de l'OL.Après avoir recruté les Ajacides Bertrand Traoré et Kenny Tete au rayon demi-finale, les Lyonnais souhaiteraient faire un détour dans celui des quarts de finale. Le produit qui les intéresse ? Le joueur du Beşiktaş Marcelo (pas celui du Real, il n'y a plus de place à gauche). D'après Bruno Génésio serait prêt à faire de la place dans sonpour le défenseur brésilien de 30 ans. Formé à Santos, Marcelo est passé par le Wisla Carcovie, le PSV Eindhoven et Hanovre. L'OL serait disposé à proposer 6 millions d'euros, alors que les Turcs en demandent 8.Dommage que la Roma connaisse aussi cette adresse, puisque c'est au rayon huitièmes qu'elle a mis le grappin sur le capitaine Gonalons.