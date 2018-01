Genesio : « Tout ça reste éphémère »

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si c'était lui, la révélation de la saison en Ligue 1 ?Largement critiqué pour ses choix sportifs et son management la saison dernière, Bruno Génésio a réussi à garder la confiance de Jean-Michel Aulas , et il le lui rend bien depuis six mois. À la mi-parcours, l'OL joue des coudes avec l'AS Monaco pour la 2place. Un bilan sportif qui a fait remonter en flèche la cote de popularité du coach., lâche Génésio dans un entretien àPour la deuxième partie de saison Génésio veut mettre l'accent sur «À en croire l'entraîneur, il n'y aura pas de grand mouvement à Lyon au mercato hivernal.