Génésio, reçu six sur six

Après un début de saison globalement manqué, Bruno Génésio et l’OL viennent d’enchaîner six victoires de rang. L’entraîneur lyonnais répond ainsi de la meilleure des manières à son président qui annonçait vouloir faire le point sur sa situation « après le derby » . Cette réunion se fera après une claque donnée au rival stéphanois (0-5).

Génésio peut remercier Nabil Fekir

Le premier derby gagné par l’OL à Sainté depuis 2013 et Jimmy Briand

» Après un nul décevant ramené d’ Angers (3-3) début octobre, Jean-Michel Aulas laissait un crédit supplémentaire à son entraîneur Bruno Génésio , dont la place sur le banc lyonnais paraissait de plus en plus menacée. Un mois, six matchs pour renverser la vapeur et permettre aux Gones de se relancer en championnat et en Ligue Europa après deux nuls contre Limassol (1-1) et l’ Atalanta (1-1). Mis sous pression par son président, Génésio a répondu de la plus belle des manières, en enchaînant six victoires consécutives, toutes compétitions confondues ( Monaco Metz , Everton, Saint-Étienne). Une performance que l’OL n’avait pas réalisé depuis mars 2008, année du dernier titre de champion de France fêté entre Rhône et Saône.Si l’entraîneur lyonnais semble être la cible privilégiée de certains internautes sur les réseaux sociaux, il n’est en rien étranger à cette belle série. En confiant le brassard de capitaine à Nabil Fekir en début de saison, Génésio souhaitait responsabiliser son joueur, qui décevait depuis plusieurs mois, et faire ainsi de lui un véritable leader technique sur le terrain, capable d’emmener ses coéquipiers vers la victoire. Banco. Contre Monaco (premier des six matchs capitaux pour l’entraîneur de l’OL), Fekir livre une superbe prestation et offre les trois points de la victoire dans les arrêts de jeu d’un coup franc majestueux (3-2). Alexandre Lacazette parti, « Bilon » , comme il est surnommé dans le vestiaire lyonnais, doit prendre le relais. Avec onze buts inscrits en onze matchs, le meneur de jeu s’en sort pour l’instant à merveille et multiplie les gestes de soutien envers son entraîneur pour le remercier de sa confiance.Car au contraire de Hubert Fournier , démis de ses fonctions en décembre 2015 par Jean-Michel Aulas , Génésio peut compter sur le soutien du vestiaire lyonnais. Un vestiaire dans lequel son autorité est respectée de tous comme en attestent ses échanges avec les deux solistes Mariano et Memphis, vivement recadrés ces dernières semaines alors qu’ils semblaient s’éviter sur le terrain. Génésio sait gérer les ego de ses joueurs. Dès lors, il n’est pas anodin de voir les quatre attaquants des Gones (Memphis, Fekir, Mariano , Traoré) trouver le chemin des filets lors du festival offert, ce dimanche soir, contre le rival stéphanois (0-5).Plus cohérent dans ses compositions d’équipe, ses remplacements, ses schémas de jeu et sa gestion du groupe depuis les coups de pression de son président, Génésio paraît enfin avoir les épaules assez larges pour endosser le costume d’entraîneur de l’Olympique lyonnais. Les cas épineux comme la gestion des latéraux Rafael Tete à droite et Marçal /Mendy ou l’incorporation dans le onze de jeunes pousses comme Houssem Aouar ou Myziane Maolida sont pour l’instant traités de manière efficace et portent leur fruit sur le terrain. Ainsi, à Geoffroy-Guichard, les Gones n’ont fait qu’une bouchée des Verts pour remporter leur premier derby dans l’antre des Stéphanois depuis 2013 et le coup de tête de Jimmy Briand dans les arrêts de jeu. Une claque, cinq buts à zéro, qui restera à coup sûr dans les mémoires des supporters de l’OL, et particulièrement dans celle de Bruno Génésio