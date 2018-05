Génésio, le vent dans le dos ?

Continuellement tancé par les propres supporters du club depuis plusieurs années, Bruno Génésio a été confirmé à son poste pour la saison prochaine. Une décision certaine et réfléchie. De quoi travailler sereinement à l'avenir, sans entendre les critiques des fans ? Rien n’est moins sûr.

Samedi 19 mai, au coup de sifflet final de la 38journée de Ligue 1, les Lyonnais n’avaient qu’une envie : faire la fête. Qu’ils soient supporters, joueurs, membres du staff ou salariés du club, tous souhaitaient célébrer la troisième place directement qualificative pour la Ligue des champions (obtenue grâce à la victoire à domicile sur Nice ) pendant que l’Olympique de Marseille devait se contenter d’un triste ascenseur émotionnel . Tous... sauf Bruno Génésio . Satisfait de la performance de ses hommes, l’entraîneur avait tout de même du mal à afficher une bonne tête. Ce sont d’ailleurs ses poulains qui sont venus le chercher pour qu’il participe au tour d’honneur.Pourquoi donc cette gueule de bois alors que l’ivresse commençait à peine à voir le jour ? Tout simplement parce qu’une fois de plus, Génésio s’est fait houspiller en public par les fans de son propre club. «» , déployait le Virage Sud pendant que celui du Nord brandissait un «» C’est donc un avis quasiment global, et il ne date pas d’hier : malgré l’accès en C1, Bruno ne convainc pas ceux qui vibrent pour son équipe. C’est la même rengaine depuis 2015 et son arrivée sur le banc rhodanien : le technicien, sans doute pas assez glamour aux yeux de certains, jouit d’une cote de popularité étonnamment faible. Car il ne serait ni capable de gérer un vestiaire rempli d’ego ( Memphis Depay ...), ni de stimuler uneparfois en manque de détermination, ni de réaliser des prouesses d’un point de vue tactique. Tout n’est peut-être pas vérifié ou vérifiable, mais il s’agit là de la puissante voix subjective du peuple.Ce 19 mai donc, les nombreuses critiques sous-entendues par deux simples banderoles ont envoyé un enchaînement-crochet gauche dans la tronche de Génésio. «, a réagi la victime face à la presse, une fois que l’éventualité du KO était passée.» L’histoire ne dit pas si la soirée s’est soldée par une consommation d’alcool de fin de saison habituelle, si le breuvage a été dégusté avec excès et si le verre a été vidé pour s’amuser ou pour oublier. Non, l’histoire ne s’embarrasse pas de ce genre de détail et a finalement repris quelques jours plus tard.Comment ? Avec un boxeur toujours debout et symboliquement remis sur pied par son supérieur, à savoir Jean-Michel Aulas . Le président des Gones, qui a le mérite d’avoir constamment soutenu son coach – même dans les moments plus compliqués –, avait déjà fait savoir qu’il allait prendre parti pour Génésio en vue de continuer l’aventure main dans la main. Résultat : le conseil d’administration de l’Olympique lyonnais a suivi JMA et a décidé de laisser les clés de la cylindrée dans le gant de Bruno la saison prochaine.Et le principal intéressé, blessé par les coups verbaux et émotionnels du public ? A-t-il pensé à abandonner de lui-même ? Jamais de la vie. «» , assurait-il déjà après le succès contre les Aiglons, dans la lignée de ses sorties précédentes quand il était menacé. En réalité, cette décision de la hiérarchie semble avoir regonflé le moral du Français, avec un cerveau désormais remotivé à bloc et pas pollué par de quelconques ressentiments.En témoignent ses propos : «(...)» Seul problème : difficile d’avancer rapidement lorsqu'un clan, ou un lien supporter-technicien n’est pas soudé. Si l’OL veut continuer à évoluer en misant sur la stabilité, il faudra donc apprendre à s’épauler. Et à faire avec les défauts de chacun, en se concentrant davantage sur les qualités.