Génésio : « Je ne pense pas être parano, je suis lucide »

Calimero n'est pas parano, il est juste susceptible. Bruno Génésio est revenu ce jeudi en conférence de presse sur les critiques dont il est l'objet de la part de la presse et des supporters : « Conforté par son président Jean-Michel Aulas , l'entraîneur de l'OL a confirmé que son club allait investir cet été à la suite des départs probables de Lacazette et Tolisso. En plus des recrues à venir, l'ancien adjoint d' Hubert Fournier pense que Lyon pourrait également s'appuyer sur des jeunes joueurs prometteurs : «Des jeunes, un nouveau stade, des qualifications européennes, mais plus de titres, un coach critiqué mais maintenu... La ressemblance entre Lyon et Arsenal devient de plus en plus criante.