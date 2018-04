Génésio : j'y suis, j'y reste ?

Entraîneur de l’Olympique lyonnais depuis janvier 2016, Bruno Génésio pourrait bien vivre ses derniers matchs sur le banc des Gones cette saison. Mais il ne semble pas tout à fait prêt à lâcher son fauteuil doré.

« Prêt pour la saison prochaine »

Ranieri, Favre ou Blanc ?

» Ce cher Avi Assouly s’y serait sûrement emmêlé les pinceaux pendant de longues minutes , mais les 38 000 supporters présents au Groupama Stadium ce jeudi 15 mars l’ont rapidement compris. Les Gones viennent de s’incliner 2-3 face au CSKA Moscou et sabordent du même coup leur rêve de disputer la finale de cette Ligue Europa 2018 à domicile. Le public lyonnais, hébété par cette élimination aussi précoce qu’inattendue (huitièmes de finale), quitte l’enceinte décinoise accompagné des «» scandés par les supporters les plus remontés par cette contre-performance. «» , leur répondait le tacticien lyonnais le lendemain, conforté quelques heures auparavant à son poste d’entraîneur par le président Aulas sur RMC : «Sauf qu’après s’être vautré en Ligue Europa, objectif prioritaire fixé en début de saison, l’OL a globalement déçu en Ligue 1 et doit batailler avec l’OM pour espérer figurer sur le podium du championnat. Une situation critique, très éloignée des objectifs énoncés l’été dernier, qui ne semble toutefois pas alerter le président Aulas. Interrogé par TLM (Télé Lyon Métropole) à propos des chances de voir Génésio continuer sur le banc lyonnais la saison prochaine en cas de troisième place en fin de saison, le boss de l’OL ne s’est pas montré convaincu par le bien-fondé d’un changement d’entraîneur au mercato. «» Une sortie étonnante qui aura eu pour mérite de regonfler la confiance de Bruno Génésio . «» , confiait-il mi-avril en conférence de presse.Si Bruno Génésio peut compter sur le soutien de son président et sur celui de ses joueurs, la pilule a plus de mal à passer pour les supporters. L’élimination prématurée en C3 contre le CSKA Moscou a fortement fragilisé la position du coach rhodanien, et nombreux sont les habitués du Groupama Stadium qui militent pour un changement d’entraîneur en fin de saison. Ceux-ci pointent du doigt le faible bilan de Génésio à la tête des Gones en deux ans et demi : zéro trophée, un plan de jeu souvent difficile à identifier, une gestion d’effectif parfois bancale, des éliminations en coupes inexcusables et une communication en conférence de presse qui laisse régulièrement à désirer. Si l’entraîneur lyonnais peut se targuer d’avoir emmené les Gones jusqu’en demi-finale de C3 la saison dernière pour contrebalancer, l’OL devrait avoir besoin d’un plus grand tacticien pour continuer à progresser sur les scènes nationale et continentale dans les années à venir. Si les rumeurs Claudio Ranieri Laurent Blanc ou Lucien Favre ont récemment circulé dans la capitale des Gaules, Jean-Michel Aulas a toujours nié avoir des contacts avec ces trois entraîneurs. La partie de poker menteur pour déterminer qui siégera sur le banc du Groupama Stadium la saison prochaine ne fait que commencer.