Génésio fait tourner contre Alkmaar

0

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'art de la rotation.Une semaine après le large succès de l'Olympique lyonnais à Alkmaar (4-1) lors de la manche aller des seizièmes de finale de la Ligue Europa, Bruno Génésio a décidé de largement faire tourner son onze pour le retour au Parc OL jeudi soir.Absent du onze de départ depuis décembre, Jordan Ferri est titulaire et portera le brassard de capitaine alors qu' Alexandre Lacazette est ménagé, remplacé par Fekir en pointe, aux côtés de Ghezzal et Cornet. Petit souci à l'échauffement, Jérémy Morel s'est blessé et sera remplacé par Christophe Jallet Le décrassage peut commencer.