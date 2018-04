Gelson Martins, l'héritier

Malmené à l'aller (2-0), le Sporting Portugal va devoir batailler pour renverser l'Atlético lors de la manche retour ce jeudi soir. Une mission quasi impossible qui ne pourra passer que par un très bon Gelson Martins. Auteur d'une performance moyenne au Wanda Metropolitano, l'ailier portugais de 22 ans compte bien faire taire les critiques de son président et prouver qu'il est bien le digne héritier de Cristiano Ronaldo, Luís Figo et consorts.

Tenté par le futsal, vendu 33 000 euros au Sporting

Jorge Jesus ne lui a fait aucun cadeau

Par Steven Oliveira

Propos de Tiago Correia recueillis par SO

» . Le 16 septembre 2016, le journaln'avait plus aucun doute, Gelson Martins était l'héritier tant attendu au poste d’ailier si cher au Sporting Portugal. C'est sûr, le successeur de Luís Figo, Cristiano Ronaldo Ricardo Quaresma et Nani , c'était lui. La raison de cet emballement soudain ? Le match fabuleux livré par Gelson Martins au Santiago Bernabé u en phase de poules de Ligue des champions. Et si lesrepartent ce soir-là sans le moindre point de Madrid, le jeune ailier portugais est, lui, rentré à Lisbonne avec un nouveau statut et quelques anecdotes à raconter. De Cristiano Ronaldo qui rentre dans le vestiaire du Sporting pour le féliciter à Marcelo qui lui lance un «» , c’est peu dire que Gelson Martins a vécu un bon moment pour son premier match de Ligue des champions. Mieux, cette prestation lui a surtout permis d’être appelé dans la foulée par Fernando Santos et de connaître sa première sélection lors du match qualificatif à la Coupe du monde 2018 contre Andorre.Né à Praia, au Cap-Vert, Gelson Martins est élevé par sa tante avant de rejoindre ses parents à Venda Nova, à quelques encablures de Lisbonne. Le petit Gelson a alors 8 ans et tente de s’adapter à sa nouvelle vie et son nouveau pays comme le raconte son premier entraîneur au Futebol Benfica – à ne pas confondre avec le SLB –, Tiago Correia : «» C’est notamment pour faire comme Vitor Martins, de six ans son aîné, que Gelson s’inscrit au Futebol Benfica, alors que l'idée de jouer au futsal le tente. Tiago Correia : «Heureusement pour lui, et pour le Portugal, Gelson prend plaisir à évoluer avec des crampons au pied et commence à impressionner son monde au Futebol Benfica. «» Et c’est finalement le Sporting Portugal qui obtient le jackpot en signant Gelson Martins en 2010 pour 33 000 euros répartis ainsi : 1000 pour la licence, 2000 quand il sera promu avec les juniors et 30 000 euros quand il aura joué cinq matchs avec les pros.Conscient qu’il disposait d’un diamant brut, le Sporting Portugal n’a même pas attendu que Gelson Martins atteigne les cinq rencontres avec l’équipe première pour prolonger son joyau et lui coller une clause libératoire de 45 millions d’euros – clause qui s’élève désormais à 60 millions d’euros. Et si Marco Silva est le premier à avoir fait jouer Gelson Martins avec les pros, lors d’un match de Coupe de la Ligue contre Belenenses en janvier 2015, c’est bien Jorge Jesus qui a décelé le potentiel du jeune homme qu’il a poli avec autorité : «Et cela fonctionne puisque, petit à petit, Gelson Martins ne se contente plus de ridiculiser les latéraux adverses à coups de sprints et de dribbles, mais ajoute à sa palette offensive des statistiques (7 buts et 8 passes décisives en championnat cette saison). Devenu un cadre du Sporting Portugal et un titulaire régulier en sélection, Gelson Martins n’a pourtant que 22 ans. Et cela se voit encore parfois. Comme le 26 février dernier lorsque l’ailier inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu face à Moreirense, avant de retirer son maillot pour dédier sa réalisation à son ami Rúben Semedo qui a quelques problèmes avec la justice . Résultat, l’arbitre lui balance un deuxième carton jaune, puis un carton rouge , synonyme de suspension pour le choc face au FC Porto quatre jours plus tard. Une erreur de jeunesse qui lui a valu une bonne gueulante de Jorge Jesus et de son président, Bruno de Carvalho, qui attend patiemment le mois de juillet pour renflouer les caisses du Sporting Portugal avec la vente de Gelson Martins.