Gelson Fernandes direction Francfort

Globe-trotter.Gelson Fernandes ne s'éternise jamais longtemps dans un club. Le Suisse va quitter Rennes après trois saisons en Bretagne. Selon les informations de, il devrait rejoindre l'Eintracht Francfort, tout récent finaliste de la Coupe d'Allemagne, et signer un contrat de trois ans.Il s'agira de son onzième club à seulement trente ans. Gelson va retrouver un championnat qu'il connaît bien puisqu'il a évolué à Fribourg en 2013/2014, et polyglotte, il a en plus l'avantage de parler très bien la langue de Goethe.Gelson toujours deux fois.