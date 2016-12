Gazélec-AC Ajaccio, histoire d’une rivalité oubliée

Le renouveau d'un derby qui a trop longtemps sommeillé pourrait avoir lieu ce vendredi soir à Mezzavia. Un match chargé d'électricité avec des baffes, des tampons et des marrons qui en annoncent d'autres. Mais surtout ce derby nous rappelle la différence entre deux clubs dont la rivalité est d'abord culturelle.

Pour la suprématie locale

Une rivalité sportive sur fond de rivalité politique

Par Romuald Gadegbeku

Tous propos recueillis par RG.

Matchs de Ligue 2 ou de National, des confrontations espacées de plusieurs années ont fait passer au second plan le véritable antagonisme qui oppose le Gazélec à l’ AC Ajaccio . Or, ce vendredi soir, à Ange-Casanova, les deux clubs vont s’affronter dans un match qui pourrait bien relancer une rivalité historique. Sur le pré, les deux équipes se ressemblent, elles sont à égalité presque parfaite, engluées dans le ventre mou de la Ligue 2. L’ ACA est douzième, le Gaz quatorzième, vingt et un points chacune, même différence de buts. Les Acéistes ont simplement planté un peu plus. Sur le papier, ça ne fait pas rêver, mais la victoire 3-1 du GFCA face à l’ACA lors du dernier match amical en date entre les deux clubs, disputé cet été, annonce une soirée des plus électriques. Des deux côtés, les acteurs ont mis le pied, le match a été arrêté à deux reprises à la suite d'échauffourées, et des contentieux sont certainement nés ce jour-là.23 janvier 2015, date du dernier derby d’Ajaccio qui a lieu en Ligue 2. Les Gaziers s’en vont battre 3-0 les Acéistes à François-Coty. Un camouflet pas si important de prime abord, seulement, en fin de saison, le Gaz monte en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. La suprématie ajaccienne a basculé ce jour-là selon Jean-Philippe Carrolaggi, spécialiste du football insulaire : « Rodéric Filippi , qui a connu le derby lors de la montée du Gazélec en 2014-2015, confirme : «Et cette envie d’être le premier dans sa ville se prolongera dans les tribunes de Mezzavia. «la macagna (chambrage)» , affirme Alain des Compañero 97, premier groupe de supporters du GFCA. Chambrette ou pas, pour Alex des Orsi Ribelli, groupe acéiste, la victoire lors du derby serait la bouffée d’air très frais dont son club a besoin : «» Si, de l’avis de tous, l’antagonisme entre les deux clubs d’Ajaccio n’atteint pas la rivalité qu’ils entretiennent avec le Sporting Club de Bastia ACA -GFCA reste un match entre deux clubs que tout oppose.Jean-Philippe Carrolaggi rappelle que les deux clubs sont aux antipodes du fait de leur culture politique : «» Une rivalité politique existant avant même la création du Gazélec tel qu’on le connaît aujourd’hui. Dans les années 50, il s’agit déjà d’une histoire de suprématie, l’ACA et le FC Ajaccio se tirent la bourre en championnat et en Coupe de Corse. En 1958, un club ambitieux est créé, le Gaz voit le jour. Deux ans plus tard, il fusionne avec le FC Ajaccio. Le Gazélec, devenu GAFC, s’impose comme l’un des meilleurs clubs amateurs de France sous l’impulsion d’Ange Casanova, alors que l’ACA navigue entre L1 et L2.C’est ce jeu de cache-cache permanent entre pros et amateurs qui a permis cette coexistence pacifique. Les deux équipes se rencontrant peu, la rivalité s’estompe, mais les différences demeurent. Rodéric Filippi, formé à l’ACA et qui a joué pendant sept ans au Gazélec, le confirme : «» Si les deux clubs sont amenés à se rencontrer, encore et encore, comme c’est parti, les prochains matchs devraient sentir le soufre. Ou le gaz.