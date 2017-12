Gattuso qualifie le derby de « finale mondiale »

117

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière chance pour Gattuso ?n'a pas réussi à redresser la barre depuis qu'il est à la tête du Milan, et il en est conscient. Largué en championnat avec près de seize points de retard sur le rival milanais qui occupe la troisième place, il ne reste plus que les coupes pour sauver une saison déjà décevante. Et avant le derby face à l' Inter ce mercredi soir à l'occasion des quarts de finale de la Coppa d' Italia , le coach desn'a pas mâché ses mots en conférence de presse : «(...) Philippe Hinschberger aurait déjà déposé un CV, au cas où...