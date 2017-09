Gaston Ramirez avait froid à Middlesbrough

HL

Ce n'est pas pour l’argent ni pour l’amour du maillot qu’il est parti.Gaston Ramirez a concédé auque le climat humide et froid du Teeside l’avait convaincu de mettre les voiles vers le Sud. Fraîchement débarqué à la Sampdoria de Gênes, le milieu offensif uruguayen loue «» . «» , regrette celui qui a déjà joué à Hull City et Southampton , et ce sans se plaindre du climat.Il ne faut pas oublier cependant que le joueur de 26 ans était en froid polaire avec une partie des supporters deen tentant un rapprochement avec Leicester City. Il a également vécu six derniers mois compliqués sur les bords de la rivière Tees, grappillant des bouts de match suite à son manque de puissance physique. Ceci explique aussi cela, en somme.Et dire que le malheureux a failli arriver à Nantes cet été.