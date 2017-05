Garibian veut récompenser Turpin

0

Se montrer clément.Lundi prochain aura lieu la remise des. Et comme chaque année les arbitres sont eux aussi récompensés. Comme Ruddy Buquet remporte le titre chaque année depuis trois ans, plusieurs grands noms de l'arbitrage ont dénoncé la non-reconnaissance de certains arbitres, à la veille de la cérémonie.En effet, le directeur de l'arbitrage français, Pascal Garibian, s'est exprimé en faveur de Clément Turpin, lui qui est le porte-étendard des arbitres français. À noter que neuf arbitres internationaux seront aux commandes des matchs du Mondial 2018 et que Clément Turpin est celui ayant le plus de chances de partir pour la Russie : «» , a déclaré le patron des arbitres dans les colonnes duEt comme si tout cela n'était pas assez clair, Olivier Lamarre, le président du SAFE (Syndicat des arbitres de football d'élite) a avoué qu' «» .En Granola, ça compte ?