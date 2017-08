Gareth Barry s'offre un dernier frisson à West Brom

JB

Papy fait de la résistance.À 36 ans, Gareth Barry n'en a pas fini avec la Premier League. Selon la presse d'outre-Manche, le milieu aux cinquante-trois sélections avec lespasse aujourd'hui sa visite médicale à West Bromwich Albion et devrait s'engager avec l'actuel huitième du championnat. Il ratissait l'entrejeu de Goodison Park depuis l'été 2014.Un probable dernier défi qui pourrait permettre à l'anciend'effacer des tablettes les 632 matchs de Premier League d'un certain Ryan Giggs . Barry et ses 628 apparitions avec Aston Villa , City et Everton pourraient ainsi cette saison devenir le recordman de rencontres disputées dans l'élite britannique. Benjamin Nivet aime ça.