Gareth Bale détrôné par un joueur de Championship

Fin de série.Cela faisait pas moins de quatre années consécutives (pour six distinctions au total) que Gareth Bale raflait le prix du joueur gallois de l'année, décerné par la Fédération. Cette fois-ci, après un exercice haché par les pépins conclu à neuf pions avec le Real et quatre en équipe nationale, l'ancien dess'est vu devancer par un compatriote beaucoup moins huppé, qui évolue en Championship.Hier, au cours de la cérémonie de la FAW, c'est en effet le latéral Chris Gunter , passé brièvement par Tottenham et aujourd'hui fidèle soldat de Reading, qui a été sacré. À 28 printemps, le garçon est un pilier de la sélection, avec 81 apparitions. Bale a néanmoins été distingué par ses homologues joueurs.Sale période pour le gaucher, de nouveau blessé, qui a également dû déclarer forfait pour les prochains matchs de qualification au Mondial des Dragons, à la traîne face à la Serbie dans le groupe D.