Gareth Bale a repris l'entraînement

Le retour de la BBC, c'est pour bientôt.Depuis trois mois, le Real était amputé d'un des deux B de son trio magique. Blessé au tendon de la cheville droite, Gareth Bale n'a plus porté le maillot desdepuis le match de Ligue des champions face au Sporting Portugal , le 22 novembre.Ce dimanche, alors que les titulaires du match à Osasuna étaient mis au repos avec une séance plus, le Gallois a participé à l'entraînement plus intensif du groupe composé notamment de James Rodríguez Lucas Vasquez, Mateo Kovačić, Fábio Coentrão , etc.Zidane a d'ores et déjà écarté un retour du Gallois pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Naples , mais Bale pourrait bien faire son retour sur le terrain dès samedi.