Garde vers le Standard

Après avoir exercé diverses fonctions avec l' Olympique Lyonnais Rémi Garde devrait s'occuper du Standard Selon Rémi Garde va s'engager dans les prochains jours avec le Standard de Liège un peu plus d'un an après son passage raté à Aston Villa . L'ancien entraîneur de Lyon a visité hier les installations du club belge et devrait y signer un contrat de deux ans. Olivier Renard , le directeur sportif du club, avait dressé il y a quelques jours le profil du coach recherché et cela semble coller avec Rémi Garde : «Qui de mieux qu'un disciple d' Arsène Wenger pour composer avec des jeunes ?