García voudrait quitter l'ASSE

4

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Même pas six mois et puis s'en va ?Selon les informations relayées par, Óscar García ne souhaiterait plus être l'entraîneur de Saint-Étienne. Celui qui est arrivé cet été en provenance de Salzbourg, et dont l'équipe avait bien débuté son championnat (neuf points pris en trois journées), enchaîne actuellement les mauvais résultats (quatre matchs sans victoires toutes compétitions confondues, dont une raclée concédée à domicile contre le rival lyonnais) et ne serait plus en accord avec les méthodes de sa hiérarchie.L'Espagnol serait donc actuellement en train de négocier son départ avec Roland Romeyer , président des Verts. Lequel ne serait pas chaud pour laisser filer son technicien. Auquel cas, un duo Alain Ravera -Julien Sablé pourrait prendre la suite. Le flop n'est plus très loin.