Garcia veut Koziello à tout prix

AH

Et si les Verts se mettaient à jouer au ballon ?L'arrivée d' Oscar Garcia pourrait bien être celle du retour du beau jeu à Saint-Étienne. Trop souvent en panne d'inspiration offensive, les Verts de Galtier étaient en effet loin de nous régaler. Mais le nouveau coach espagnol compte bien changer cela, et il a un plan.Premier objectif, obtenir la signature de Vincent Koziello . Un joueur qui a tapé dans l'oeil de Garcia en Europa League lorsque Nice a affronté Salzbourg, à l'époque entrainé par le sergent. De quoi faire du jeune milieu niçois la priorité du nouveau coach des Verts selonLe quotidien niçois évoque même un intérêt réciproque du joueur. Après une saison où il a perdu sa place de titulaire sous les ordres de Lucien Favre , le jeune Niçois serait bien tenté par l'aventure stéphanoise malgré ses deux années de contrat à Nice et la possible qualification en Ligue des Champions.Quand un jeune aiglon veut prendre son envol.