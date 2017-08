Ganso fait décoller Séville

1

Arrivé à Séville il y a un an pour relancer une carrière gâchée par des blessures récurrentes, Ganso avait réalisé un premier acte en demi-teinte.Pas plus impressionnant au moment d'attaquer sa deuxième saison en Andalousie, l'ancien coéquipier de Neymar à Santos a retrouvé son génie le temps d'une action. Un extérieur du pied en première intention à la réception d'un centre de Mercado (83) qui permet à Séville d'accrocher sa première victoire en Liga de la saison sur la pelouse de Getafe Une victoire qui ressemble à un gros hold-up tant les hommes d' Eduardo Berizzo se sont fait bouffer par les banlieusards de Madrid, tout juste de retour en Liga après un an passé à l'étage du dessous. Heureusement pour Séville, Sergio Rico est toujours aussi bouillant dans les cages et a dégoûté l'attaquant vétéran (35 ans) Jorge Molina qui a pourtant multiplié les occasions de but (11, 21, 84). Tout aussi remuant sur le front de l'attaque de Getafe , Faycal Fajr a, lui aussi, buté sur le portier sévillan (43). De l'autre côté, Wissam Ben Yedder , titulaire, n'a rien eu à se mettre sous les crampons.Qualifié de justesse cette semaine en Ligue des champions face au club turc de Başakşehir, le FC Séville va donc devoir faire beaucoup mieux dans les semaines qui arrivent si le club andalou veut à nouveau terminer dans le top 4 et remporter la Ligue Europa.