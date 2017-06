Gameiro va manquer le début de saison

AA

Coup dur. Kevin Gameiro a réalisé une saison honorable pour sa première à l'Atletico, en inscrivant douze buts en championnat. Mais malheureusement, le Français va devoir patienter avant de reprendre l'entraînement.En effet, l'ex-Parisien jouait cette saison avec une douleur au Pubis, et va donc être opéré d'une pubalgie prochainement. Il devra attendre deux mois avant de reprendre l'entrainement avec les. Une mauvaise nouvelle puisqu'il ratera la préparation avec son équipe, et environ un mois de compétition. Bonne nouvelle en revanche, avec l'interdiction de recrutement du club madrilène pendant six mois , le joueur de trente ans ne verra pas de concurrence arriver.Pas même la petite case…