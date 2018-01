Gameiro fait souffler l'Atlético

30

Eibar (4-4-2) : Dmitrović - Ander Capa, Paulo Oliveira, Ramis, José Ángel - Ivi, Joan Jordán, Dani García, Inui - Charles, Sergi Enrich. Coach : Mendilibar.

Atlético (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko, Giménez, Godín, L. Hernández - Correa, Partey, Saúl, Koke - Gameiro, Griezmann. Coach : Diego Simeone.

Fin de série.Invaincu en Liga depuis le 5 novembre dernier, Eibar est tombé. La manière : un but de Kevin Gameiro avant la demi-heure de jeu sur un décalage parfait de Griezmann, une première mi-temps ratée, mais aussi une seconde plus intense, où les hommes de Mendilibar auraient pu logiquement égaliser en fin de match (et surtout bénéficier d'un penalty évident).Raté. L' Atlético enchaîne et conserve ainsi sa place de dauphin du Barça