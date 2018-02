Gameiro délivre l'Atlético du piège Bilbao

278

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - F.Luis, L.Hernández (Godín, 46e), Gímenez, Vrsaljko - Saúl Ñíguez, Partey, Koke (Gameiro, 59e), Correa (Gabi, 70e) - Griezmann, Diego Costa. Entraîneur : Diego Simeone.

Athletic Bilbao (4-4-1-1) : Kepa - Soborit, Martinez, Nuñez, Lekue - Merino (De Marcos, 69e), Vesga (Córdoba, 72e), San José, Susaeta - Beñat (Itturaspe, 65e) - Williams. Entraîneur : José Angel Ziganda.

Difficile d'enchaîner les victoires pour aller titiller le FC Barcelone . Pour la réception de Bilbao, l' Atlético est toutefois parvenu à maintenir la distance à sept points.Dans un match très haché et intense en duels, lesdevaient remettre le bleu de chauffe au Metropolitano après leur probante victoire dans la semaine à Copenhague . Fer de lance de l'attaque madrilène, Diego Costa s'est empalé sur une charnière composée d' Unai Nuñez et d'Íñigo Martínez, acheté par lesaprès le départ d' Aymeric Laporte pour Manchester City . Sur le terrain, aucune occasion digne de ce nom n'est à signaler en première période, si ce n'est une reprise de José María Gímenez hors cadre sur un centre d' Antoine Griezmann Dans le deuxième acte, les dauphins du Barça cherchent à bousculer le solide bloc défensif basque, mais ni Diego Costa , ni Ángel Correa, ni Griezmann ne parviennent pas à débloquer la rencontre, fermée à double tour par les visiteurs. C'est grâce aux choix de Diego Simeone que lesvont faire la différence : décalé par Griezmann, l'entrant Kevin Gameiro croise sa frappe et trompe un Kepa impuissant (67). Une fois l'entrée de Gabi Fernández pour sceller la rencontre, l' Atlético se met à l'abri grâce à Diego Costa , bien servi dans la profondeur par... Gameiro (80).Voilà ce que l'on appelle un coaching gagnant.