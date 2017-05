Galtier quitte Saint-Etienne

1

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après René Girard et Frédéric Antonetti , un autre grand tacticien va quitter la Ligue 1.C'est désormais officiel, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur de Saint-Étienne la saison prochaine. Le club et l'ancien adjoint d' Alain Perrin ont annoncé la nouvelle sur le site du club : « Bernard Caïazzo , le président du conseil de surveillance des, a fait part de sa tristesse : «. »Avant de penser à un retour chez les, Galtier doit se trouver une nouvelle destination : alors, Canal plus, Bein Sports ou RMC ?