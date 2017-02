Galtier n'en veut pas à l'arbitrage

0

PD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Moment de flou à Nice mercredi soir.Alors qu'il venait de siffler un penalty en faveur des Verts, M. Delerue a finalement fait machine arrière et annulé la sentence, Dalbert Henrique ayant stoppé la balle avec la tête et non avec la main. Cette action litigieuse aurait pu profondément agacer Christophe Galtier , dont l'équipe s'est d'ailleurs inclinée sur le plus petit des scores. Mais l'entraîneur de Saint-Étienne l'a jouéen conférence de presse : «Jamais un compliment sans un reproche, c'est la règle.