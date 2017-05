Galtier, le cercle vertueux achevé ?

Arrivé à Saint-Étienne en décembre 2009 et souvent annoncé sur le départ depuis quelques étés, Christophe Galtier devrait s’en aller à la fin de la saison. Le tout après avoir énormément fait progresser les Verts.

1

Pas de lassitude, seulement de la réflexion

Attention au cercle vicieux

Par Florian Cadu

À Saint-Étienne, quand on parle du futur de Christophe Galtier, le flou s’installe rapidement pour seule et unique vérité. Il s’agit d’une routine qui revient chaque été depuis plusieurs années. Sauf que cette fois, ce ne sont pas des rumeurs l’envoyant à l’étranger qui ont allumé la mèche, mais des paroles qui auraient visiblement fuité en interne. Après les premiers indices lâchés par le Français sur le plateau dudimanche dernier - «» -,a donc dégainé la nouvelle mardi matin : l’entraîneur ne souhaiterait pas continuer sur le banc des Verts la saison prochaine.Immédiatement, les dirigeants ont tenu à démentir l’information par l’intermédiaire de Roland Romeyer dans les colonnes du: «(...). » De son côté, le principal intéressé a refusé de répondre aux questions en conférence de presse, indiquant seulement qu’il parlait de son avenir avec sa direction comme il «» . Bref, comme d’habitude, c’est le bordel.Cependant, une chose reste certaine : Galtier s’interroge. Parce qu’il se lasse du poste ? Pas du tout selon Jonathan Brison, qui a évolué sous les ordres du coach entre 2013 et 2016 : «» Son envie de l’étranger, alors, comme l’évoquent les médias tous les ans ? «, réfute encore le latéral aujourd’hui à Niort.» Plus simplement, celui qui est en poste depuis 2009 ne pense pas être l’homme idéal pour continuer à faire grandir l’ASSE. Après avoir maintenu Sainté lors de son arrivée, puis en avoir fait une place forte du football national, le Marseillais d’origine voit son équipe stagner, et même décliner progressivement. À commencer par la qualité de l’effectif. Dans ce contexte, l’homme croit sérieusement aux bienfaits du changement tout en songeant à préserver son image de marque auprès des fans du club.Brison, lui, considère au contraire que miser sur la stabilité pourrait être bénéfique. «» , rigole-t-il. Toujours est-il que banaliser le travail de Galtier serait une grosse erreur. Jouer l’Europe quatre années d’affilée alors que Saint-Étienne ne dépasse jamais la sixième position au classement des budgets constitue un exploit de constance remarquable., confirme Brison.» Au point que la vertu du cercle se transforme en vice ?