Galtier à Lille, c'est officiel

1

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Galtier sous le sapin pour les supporters des Dogues.Le LOSC avait fait de Christophe Galtier son choix numéro 1 pour s'asseoir sur son banc, et a annoncé avoir trouvé un accord avec l'ancien entraîneur stéphanois, qui prendra ses fonctions le 29 décembre.Le club nordiste, qui en profite pour rappeler que Galtier avait porté les couleurs lilloises entre 1987 et 1990, annonce également les arrivées de Thierry Oleksiak et du préparateur physique Roger Propos dans le staff.S'il montre la même longévité et fidélité qu'à l' ASSE , le coach pose ses valises pour un bon bout de temps dans le 59.