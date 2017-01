Galliani: « Milan comme Rocky Balboa »

0

AC

Si savoir perdre avec classe est un art qui se perd, Adriano Galliani , lui, reste élégant en toutes circonstances.Alors que son Milan s'est incliné au terme d'un match haletant et spectaculaire face au Napoli, le vice-président du Milan AC, beau joueur, a préféré souligné la qualité de la rencontre et la combativité des: «Le petit Maurizio a en effet réussi à s'imposer à San Siro malgré une défense diminuée par les départs de Koulibaly et Ghoulam à la Can. Costaud.