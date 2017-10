Gallas et les entraînements face à Ben Arfa

"À chaque fois je me demandais comment le stopper ? Il était inarrêtable !" Ben Arfa, le cauchemar redouté tant de Gallas #LeVestiaire pic.twitter.com/cDAHi7P5XD — SFR Sport (@SFR_Sport) 4 octobre 2017

Retiré des terrains depuis trois ans, William Gallas traîne derrière lui une riche carrière, entre Marseille Chelsea et Tottenham notamment.Et de tous les attaquants avec qui il a dû aller au duel à l'entraînement, c'est Hatem Ben Arfa qui l'a le plus fait souffrir, à en croire ses propos sur SFR Sport., déclare-t-il"comment je vais faire pour le stopper ?"On sait ce qu'il est devenu, ce Ben Arfa ?