Galatasaray s'impose sur le fil face à Başakşehir

Galatasaray (4-2-3-1) : Muslera - Mariano, Denayer, Sardar Aziz, Nargatomo - Donk, Fernando (Cigerci, 74e) - Feghouli (Gümüş, 79e), Belhanda, Garry Rodrigues - Gomis (Derdiyok, 88e). Entraîneur : Fatih Terim.



Başakşehir (4-2-3-1) : Babacan - Clichy - Da Costa, Epureanu, Junior Caicara - Emre (Kahveci, 72e), Mahmut - Elia (Frei, 79e), Arda Turan (Mossoró, 6560e), Višća - Adebayor. Entraîneur : Abdullah Avcı.

JD

Le droit d’y croire.Dans le choc stambouliote de ce dimanche, Galatasaray s’est imposé dans la douleur grâce à des buts de Mariano et d'Adebayor contre son camp, ce qui lui permet de prendre la tête du championnat, à trois points du Beşiktaş.Dans un Türk Telekom Stadyumu chauffé à blanc, les Jaune et Rouge se montrent les plus entreprenants. Chaque possession de balle des visiteurs est sanctionnée par un puissant concert de sifflets auquel Timo Werner n’aurait certainement pas survécu. C’est dire la pression qui pèse sur les deux équipes dans ce match crucial pour la course au titre. Hélas pour le spectacle, le score est nul et vierge à la mi-temps. Pourtant dominateur, Galatasaray ne trouve pas ce brin de réussite qui lui permettrait de faire sauter le verrou adverse. Ni Rodrigues, ni Gomis par deux fois, ni Denayer, ni Feghouli ne parviennent à tromper un Babacan impérial sur sa ligne. En face, Elia a la balle du hold-up entre les pieds, mais sa frappe passe largement à côté du cadre de Muslera.En deuxième mi-temps, Sofiane Feghouli tente sa chance sur bicyclette, mais le ballon manque encore sa cible. On pense alors que le 0-0 est inévitable, mais c’est compter sans Mariano qui décide de la jouer simple : une minasse du gauche à l’entrée de la surface qui nettoie la lucarne de Babacan et permet à Galatasaray de mener logiquement. Serdar Aziz l'imite de la tête dans le temps additionnel, mais Adebayor dévie le ballon dans ses propres filets. Relégué à cinq points de la tête, Başakşehir vient peut-être de dire adieu au titre ce soir.