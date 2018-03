Gaitán perd connaissance en plein match

1

Nicolas Gaitán perd connaissance sur le terrain

NB

Scène glaçante en Chine.Vendredi soir, en ouverture de la troisième journée du championnat chinois, le Dalian Yifang a poursuivi sa série de défaites – trois en autant de matchs – en s'inclinant 3-0 à domicile face à Beijing Guoan. Mais il s'est surtout offert une grosse frayeur quand son nouveau transfuge, Nicolás Gaitán , s'est effondré sur le terrain peu avant l'heure de jeu à la suite d'un contact fortuit avec un défenseur adverse.Touché à la mâchoire, l'ailier argentin s'est lourdement effondré sur le sol et a perdu connaissance pendant quelques secondes avant d'être secouru par ses adversaires, l'arbitre et ses coéquipiers, Yannick Carrasco en tête. À l'heure qu'il est, on ne connaît pas encore les éventuelles conséquences de cette chute sur la santé de Gaitán.Nicolás.