Gagnez un pack "All Inclusive" pour la finale #UCL

À GAGNER 1 pass pour 2 pour la FINALE #UCL. Tweetez #LimprononcableHashtagSera + votre # prono du match pour tenter votre chance ! pic.twitter.com/QHbHJRdWmo — Nissan France (@nissanfrance) 4 mai 2017

Avant la demi-finale qui opposait le Real Madrid aux, la rédaction lançait ses pronostics pour la finale de la Ligue des Champions. Une opposition tirait déjà son épingle du jeu.Et vous, saurez-vous pronostiquer l'imprononçable hashtag du match de la finale UCL à Cardiff et prononcer l'un d'entre eux comme #ASMRMA ou #JUVATM ?À GAGNER un pass Nissan « ALL INCLUSIVE » pour assister au match de la Finale #UCL, un A/R avec transport à Cardiff, transfert, hébergement et diner inclus pour 2 personnes.Pour participer, tweetez le hashtag #LimprononcableHashtagSera + l'un des 4 hashtags de la vidéo.Et non, ça n'arrive pas qu'aux autres.