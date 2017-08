Gabriel Paulista déboule à Valence

JB

Un Auriverde à Mestalla.En difficulté du coté d' Arsenal Gabriel Paulista s'est trouvé une porte de sortie en Espagne , plus précisément à Valence où il devrait s'engager ce vendredi. On parle d'un accord entre onze et douze millions d'euros.Après soixante-quatre parties en deux ans et demi passés au nord de Londres, le Brésilien va retrouver un coin qu'il connaît bien et où il s'est révélé entre 2013 et 2015 sous les couleurs de Villareal.Attention quand même à bien vérifier avant de signer, histoire de ne pas se retrouver à l'Olympique de Valence, en district.