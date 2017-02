Gabriel Jesus sauve City contre Swansea

0

Manchester City 2-1 Swansea

Et si c’était lui, dix-neuf piges à peine au compteur et arrivé en grande pompe au mercato hivernal, qui comblait enfin les attentes de Pep Guardiola ? Gabriel Jesus découvre tout juste l’ Angleterre mais n’a nullement attendu de faire les présentations. Le jeune Brésilien a été l’homme qui a lancé puis sauvé Manchester City , ce dimanche après-midi, contre Swansea (2-1).Titularisé à la place de Sergio Agüero pour la seconde fois d’affilée dans la foulée d’une prestation aboutie face à West Ham (1 but et 1 passe décisive), Jesus concrétise d’entrée la domination outrancière des siens d’un but plein d’opportunisme. Recroquevillés et acculés dans leur camp, lessubissent sans discontinuer les assauts des pensionnaires de l’Etihad Stadium (74% de possession). Yaya Touré sollicite Fabianski sur coup franc (22) tandis que Sterling croise trop sa frappe (26).Menés mais loin d’être abattus, les partenaires de Llorente n’entendent plus courber l’échine aussi facilement dans le deuxième acte. D’un superbe coup franc, Sigurðsson allume une première mèche en trouvant le poteau de Caballero (48). Mawson, lui, croise lui un peu trop sa tête sur corner (62). En fin de match, c’est finalement l’international islandais qui fait plier d’une frappe du gauche des Citizens méconnaissables et empruntés en seconde période. Le nul aurait été logique mais c’était sans compter sur Gabriel qui, dans le temps additionnel, jaillit pour tromper Fabianski en deux temps.Avec cette deuxième victoire consécutive en championnat arrachée sur le fil, Manchester City passe devant Arsenal et grimpe à la troisième place. Les hommes de Paul Clement , eux, s’inclinent après deux succès d’affilée et ne comptent toujours qu’une seule longueur d’avance sur le premier relégable.