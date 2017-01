Gabriel Jesus a déjà son propre chant

0

CP

Roberto Carlos a prévenu : «Pour l'instant, l'attaquant a joué moins de cent minutes avec leset n'a toujours pas planté. Peu importe, lesfont confiance aux pronostics du légendaire brésilien et ont décidé de créer un chant pour leur toute nouvelle recrue.» Pas forcément original, mais diablement efficace.Visiblement, le chant a déjà eu son petit effet, puisque Gabriel Jesus a offert une jolie passe dé à Raheem Sterling, lors de la victoire (3-0) en Cup, face à Crystal Palace Que les supporters de City se méfient, West Ham avait repris les mêmes paroles pour Payet. Et on connaît la suite.