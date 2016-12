Gabon : travailler plus pour gagner rien

Alors que le Gabon se prépare à accueillir la CAN 2017 (14 janvier-5 février), les joueurs locaux, dans leur très grande majorité, ne touchent plus leurs salaires depuis plusieurs mois. Beaucoup se retrouvent dans l’incapacité de faire face à leurs charges quotidiennes. Pour les aider, le syndicat qui défend leurs intérêts se démène pour améliorer leur sort.

Par Alexis Billebault

Il y a d’un côté la Coupe d'Afrique des nations qui s’annonce, avec ses stades rénovés (Libreville, Franceville) ou flambant neufs (Oyem, Port-Gentil), l’argent dépensé pour améliorer les terrains d’entraînement, les structures hôtelières et les voies d’accès aux différents sites, et de l’autre, des footballeurs professionnels qui tirent la langue pour pouvoir simplement nourrir leur famille et payer leurs loyers. Au Gabon , on cultive le paradoxe avec une certaine constance. Ce pays d’Afrique équatoriale, peuplé d’à peine plus de 1,6 million d’habitants, devrait vivre tranquillement de ses revenus pétroliers. Au lieu de cela, près d’un Gabonais sur deux vit sous le seuil de pauvreté, selon les chiffres officiels.Pour beaucoup de joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, le quotidien est également devenu compliqué. «» , résume Rémy Ebanega , depuis Marseille , où il s’est installé. Actuellement blessé, l’international gabonais, qui avait quitté son pays en 2012 pour signer à Auxerre avant de rejoindre le CA Bastia , est l'un des fondateurs de l’Association nationale des footballeurs du Gabon (ANFPG), dont il est le président. Avec d’autres ex-Panthères (Jaduve Mboumba, Paul Kessany), elles aussi impliquées dans l’organisation syndicale, Ebanega voit la situation de ses compatriotes se dégrader : «Le championnat, qui a repris le 19 novembre dernier, pourrait bientôt être interrompu par une grève, déjà envisagée par l’ANFPG et ses adhérents pour le coup d’envoi de la saison. Des huissiers ont été saisis par le syndicat, qui a exigé que certains clubs règlent leur ardoise. «, prévient Ebanega.» Il y a quelques mois, le président du FC 105 a décidé qu’il ne voulait pas payer ses joueurs, sous prétexte qu’ils avaient réalisé une mauvaise saison. «» , assure Michaël Mariano Beugré, un joueur ivoirien du FC Akanda, vainqueur de la Coupe du Gabon et qualifié pour la Coupe de la CAF 2017. Le propriétaire du club, Frédéric Gassita, un producteur de musique et accessoirement proche d’Ali Bongo, le chef de l’État, a de son côté porté plainte «» contre les joueurs qui avaient osé venir manifester pacifiquement devant son domicile pour réclamer leur argent. Rémy Ebanega , qui confirme que de nombreux joueurs sont obligés de contracter des emprunts à des taux élevés pour faire chauffer la marmite, s’inquiète de la lente dégénérescence du championnat gabonais et du statut des footballeurs : «» En mai dernier, le FC Missile, le club de l’armée, avait fait voyager l’équipe sur le pont d’un navire marchand, sans eau ni nourriture, pour rejoindre Port-Gentil. Une traversée de plus de dix heures, de nuit, dans le froid et sur une mer plutôt agitée. «» , explique l'un des joueurs. Depuis l’Europe, les internationaux gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang Mario Lemina et Didier Ovono en tête, soutiennent leurs compatriotes restés au pays. Ils ont même adhéré à l’ANFPG, dont ils sont respectivement les premier, second et troisième vice-présidents...