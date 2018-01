Gabigol prêté à Santos

1

LMC

Trois petits tours et puis s'en va.Prêté cet été par l' Inter au Benfica Gabriel Barbosa quitte la capitale portugaise et s'envole pour le Brésil afin de signer un prêt d'un an avec Santos, son club formateur.À Lisbonne, l'attaquant de 21 ans a eu très peu de temps de jeu avec un seul petit but inscrit en cinq matchs, depuis le début de la saison avec les Aigles.Le club brésilien a officialisé l'arrivée du Brésilien, via son compte Twitter.Un retour aux sources qui devrait faire du bien au « Bidon d'or 2017 » .