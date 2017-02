Gabigol décoince l'Inter

0

Bologne 0-1 Inter

Gabigol, acte un.En manque criant de temps de jeu depuis son arrivée à l' Inter Gabriel Barbosa a ouvert son compteur but en Serie A pour permettre à l' Inter de l'emporter sur le fil à Bologne Toujours privés d'Icardi, lesont longtemps peiné pour trouver la faille face à une formation de Bologne qui ne leur concède qu'assez peu d'occasions. Un match que les Lombards abordent avec un maillot extérieur dont le dégradé bleu jaune plus que douteux fait saigner les mirettes. Insuffisant pour éblouir la défense de Bologne, pas trop inquiétée par les attaques désordonnées desIl y a bien Rodrigo Palacio et son éternelle coupe de padawan pour se procurer une énorme occasion en début de rencontre après un bon service de Perišić, mais la force n'est pas avec l'attaquant argentin, qui vendange allègrement. Eder , esseulé dans la surface, mais dont le plat du pied de poussin est facilement capté par Da Costa, ne fait guère mieux. Du coup, Stefano Pioli dégaine son joker brésilien, Gabriel Barbosa , qui entre à la 75minute et profite d'un centre laser de D'Ambrosio pour conclure seul face au but desVictoire a minima pour les hommes de Stefano Pioli , qui restent sur neuf succès lors des dix dernières journées de Serie A.Costaud.