Furieux d'être remplacé, il frappe son coach

AG

Un joueur de deuxième division écossaise a rendu un vibrant hommage à Joey Barton Liam Polworth manquait peut-être de visibilité dans son club d' Inverness en Écosse. Samedi, lors de la victoire de son club face à Peterhead (3-0) en Challenge Cup, le milieu de terrain de 22 ans s'est fait remarquer. Remplacé en fin de match, il s'en est pris physiquement à son coach, Scott Kellacher , à son arrivée sur le banc.Pourtant auteur d'un but et qualifié pour les quarts de finale de la compétition, Polworth s'est certainement un peu emballé.Aucune sanction de la part du club et de la Ligue écossaise n'a pour l'instant été communiquée.