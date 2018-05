Fulham de retour en Premier League

1

? WE ARE GOING UP, SAY WE ARE GOING UP!#FFC #FULFORCE pic.twitter.com/IJbecQnQ10 — Fulham Football Club (@FulhamFC) 26 mai 2018

JR

Après quatre saisons passées en Championship, Fulham va retrouver l'élite la saison prochaine.Samedi soir, les hommes de Slaviša Jokanović ont obtenu leur ticket pour la Premier League en venant à bout d' Aston Villa (1-0) sur la pelouse de Wembley. C'est l'Écossais Tom Cairney , capitaine des, qui a inscrit le seul but de la rencontre dès la 23minute de jeu. Et même à dix, après l'expulsion du défenseur belge Dennis Odoi à vingt minutes de la fin, les pensionnaires du Craven Cottage ont su tenir le score. Après avoir terminé troisième de la saison régulière, le club de Londres a donc fait respecter son rang, et rejoint Wolverhampton et Cardiff, eux aussi promus en première division.La montée désormais acquise, il est temps pour Fulham d'envoyer ses meilleurs scouts recruter Julio Tavarès et Nicolas Pepe