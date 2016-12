Fuchs teste ses protège-tibias en roulant dessus

0

CP

Plus efficace queDans le football, une blessure est très vite arrivée et les conséquences peuvent être dramatiques. Alors, afin de se protéger au mieux avant son match contre Sunderland, Christian Fuchs a décidé de vérifier la solidité de ses protège-tibias. Et pour cela, l'international autrichien a trouvé une méthode infaillible : rouler dessus avec son 4X4. Visiblement satisfait du résultat, le défenseur de Leicester pose ensuite avec ses fameux protège-tibias en parfait état.Mouais, le véritable test serait de voir s'ils résistent à un tacle glissé d'un charcutier britannique.