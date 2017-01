Fribourg, c'était le Brésil

À son arrivée en Bundesliga au début des années 90, le SC Fribourg a fait valdinguer l'Allemagne dans tous les sens, à commencer par le Bayern Munich. En trois matchs au Dreisamstadion, les joueurs du Brisgau font mordre la poussière au Rekordmeister et y gagnent une belle réputation en même temps qu'un drôle de surnom. Désormais, appelez-les les Breisgau-Brasilianer.

Un Bayern perdu

Les Brésiliens normaux du Brisgau

Par Côme Tessier

Uwe Wassmer. Rodolfo Cardoso Harry Decheiver . Trois noms pour trois victoires contre le Bayern en trois saisons sur des scores fleuves. Dans l'ordre : 3-1, 5-1, 3-1. Ils ne sont pas nombreux à avoir réussi une telle performance en Allemagne . Pourtant, au début des années 90, un petit promu qui vit ses premières saisons en Bundesliga met ainsi la misère au club le plus titré d'Allemagne à chaque fois qu'il ose s'aventurer dans son stade. Sous l'impulsion de Volker Finke , le SC Fribourg se fait ainsi un nom au plus haut niveau et s'attire une cote de sympathie qui ne s'est pas démentie depuis. Parmi les faits d'armes de la troupe qui débarque en Bundesliga comme une horde de Vikings déferle sur les côtes anglaises, un maintien à la différence de buts suivi d'une troisième place de feu. Mais il y a surtout ces succès de prestige, en particulier à domicile. Ou comment Fribourg a construit sa réputation d'équipe sympa et joueuse dès ses premiers matchs contre les meilleures équipes d' Allemagne Quand on lui demande de rembobiner, Martin Spanring savoure le coup réussi par son équipe. «» Pourtant, quelques mois plus tôt, le premier match de l'histoire de la Bundesliga pour le SCF ne se passe pas aussi bien contre ces mêmes joueurs. Fribourg encaisse un sévère 3-1 à l'Olympiastadion de Munich, malgré la présence de 20 000 de ses supporters – un reporter de l'époque écrit alors que «» –, et apprend le haut niveau. «» Spanring admet ainsi qu'il y avait de la «» d'avoir réussi le coup parfait au match retour, surtout pour un club du calibre de Fribourg . Il y a aussi ce jour-là de la réussite pour un homme en état de grâce, Uwe Wassmer, qui claque un triplé à Raimond Aumann Alors que le Bayern arrache un nouveau titre, Fribourg souffre durant le reste de la saison. Il faut un scénario incroyable et trois victoires sur les trois derniers matchs pour obtenir le maintien à quelques buts près. Dès lors, libéré, Fribourg entame une période d'état de grâce. Le club enchaîne sur une incroyable 3place en Bundesliga à... trois petits points du champion, le Borussia Dortmund . Et à chaque venue du Bayern au Dreisamstadion, le Bayern repart avec sa valise bien remplie. «» , raconte Kohl. Selon Spanring, l'ambiance y est aussi pour quelque chose. «» Le 23 août 1994, pour la deuxième saison de Fribourg en Bundesliga, le stade est une fois encore plein et Trapattoni vit un calvaire sur les bords de la Dreisam. Cette fois-ci, leencaisse trois buts en moins de vingt minutes et perd finalement 5-1, tandis que Papin voit rouge. L'analyse de Kohl est facile : «» Si Cardoso brille tout particulièrement à l'été 95, le collectif est la clé pour mettre à mal le FC Hollywood.Chaque fois que le Bayern passe par là, il prend ainsi une leçon par son exact opposé. Fribourg est alors une équipe sans stars, comme le raconte Spanring. « Volker Finke , dans l'héritage des mouvements de mai 68, promeut le vélo comme moyen de transport et trouve son équilibre dans une ville déjà proche des valeurs écologiques. Le club devient en même temps le premier à installer des panneaux solaires sur le tout nouveau toit du stade, dès 1995. Surtout, Finke tient à ces joueurs ordinaires au sein du club. «» , explique Ralf Kohl, fidèle au SCF toute sa carrière, qui souligne «» entre les joueurs malgré la concurrence. Le coach fait monter jusqu'au plus haut niveau des joueurs qui évoluaient jusque-là en amateur et qui n'ont pas que le football dans la vie. Cela se traduit sur le terrain. Avec son jeu léché, fait de passes courtes et rapides, Fribourg met à terre une dernière fois le Bayern 3-1, grâce à un doublé d' Harry Decheiver . Dans la ville la plus ensoleillé d' Allemagne Fribourg crée pourtant quelque chose d'unique en son genre pour l'Allemagne, quelque chose qui ressemble au Brésil selon les observateurs de l'époque.Ralf Kohl nuance de suite. «» Le plus brésilien de tous s'appelle Cardoso, un Argentin qui émerveille par la qualité de ses passes et sa vision du jeu. Avec lui, Fribourg joue un football attractif pendant ces premières années de Bundesliga. Les victoires lors des grands matchs attirent la sympathie et donne naissance au surnom de, les Brésiliens du Brisgau en français. Spanring ne le trouve pas dénué de sens. «» Pendant seize ans à la tête du club, Volker Finke maintient cette envie et la spécificité de Fribourg , malgré plusieurs descentes. Un état d'esprit qui se retrouve désormais selon Martin Spanring dans la gestion de Christian Streich , à la tête de l'équipe depuis janvier 2012. D'ailleurs, en mai 2015, le SCF a renoué avec la victoire contre le Bayern pour la première fois depuis dix-neuf ans. «» Seul problème : depuis, le Bayern l'a bien appris.